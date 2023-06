Podcast Formule 1 | ‘Oostenrijk kan wel eens het summum van een saaie dominante race worden’

Tijdschema Formule 1 | Zo laat komen Max Verstappen en Nyck de Vries in actie bij de GP van Canada

Formule 1-fans kunnen zondag nog met een gerust hart naar het strand of het terras, want Max Verstappen en Nyck de Vries komen tijdens de Grand Prix van Canada pas ‘s avonds in actie. Dit is het schema voor de achtste race van het seizoen.