Podcast Formule 1 | ‘Record Max Verstappen is historisch en ongekend goed’

WK-stand Formule 1 | Met recordzege loopt Max Verstappen nóg verder uit

Max Verstappen won de Grote Prijs van Mexico-Stad en boekte daarmee zijn veertiende zege van dit jaar in de Formule 1. De onstuitbare coureur van Red Bull, die al zeker is van zijn tweede wereldtitel, is nu recordhouder met de meeste grand-prixzeges in één seizoen. Hij passeert de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die ieder dertien keer wonnen in één Formule 1-seizoen.

30 oktober