Podcast Formule 1 | ‘We hebben in Nederland niet goed door hoe groot Max Verstappen is in de sportwereld’

Het begint eentonig te worden, maar wederom stond Max Verstappen als winnaar op het podium bij de Grand Prix van Canada. Op de Nederlander en zijn Red Bull staat geen maat dit seizoen. In de Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD, bespreken presentator Etienne Verhoeff en F1-watcher Arjan Schouten het raceweekend in Canada.

Zege 41 alweer voor Max Verstappen in de Formule 1. Daarmee evenaarde hij Ayrton Senna. ,,Verstappen is nog maar 25, bezig aan zijn negende seizoen. Senna deed het na elf seizoenen en was 34 jaar. Het is historisch dat Verstappen Senna evenaart, maar het is maar een tussenstapje. Er staan nog vier coureurs boven Max en die gaat hij ook een voor een opeten”, concludeert Schouten.

En dus is de Nederlander hard op weg naar een ander rijtje: Jordan, Lebron James, Federer, Nadal, Hamilton, Schumacher, Cruijff. ,,We hebben niet goed door hoe groot Verstappen in de sportwereld is. Ik sprak zijn teambaas Christian Horner erover na de race in Canada en die zei dat we Verstappen als een van de grootsten in de sport moeten gaan behandelen. Hij heeft nog maar twee wereldtitels, maar je ziet waar dit verhaal naartoe gaat. Er staat geen rem om de ontwikkeling van Verstappen en Red Bull.”

Verder bespreken ze vogels in de wagen, Albon, Hamilton, de positie van Perez, regelaanpassingen en meer. Luister nu via AD.nl, de AD app of jouw favoriete podcastapp.

Volledig scherm © Maarten Visser