Podcast Formule 1 | ‘Zou Lewis Hamilton al spijt hebben dat hij is doorgegaan?’

Een nieuwe race erbij in 2023 op de kalender. Mogelijk een nieuwe leverancier voor motoren. Lewis Hamilton laat weten dat hij het zwaar heeft en het F1 circus keert terug in Melbourne. In een nieuwe Pitstop bespreken presentator Etienne Verhoeff en F1 watcher Arjan Schouten deze zaken.

Miami kwam er dit jaar al bij op de kalender en in 2023 staat ook Las Vegas op het programma van de Formule 1. ,,Ik ben nog nooit in Las Vegas geweest, maar ik ken alle iconische gebouwen langs the Strip. Dus het is volkomen logisch dat de Formule 1 erheen gaat. Met 342 kilometer per uur over the strip in 2023‘’, vertelt Schouten.

Die gelijk ook wel een kantelpunt ziet aankomen voor de komende jaren als gaat om racebestemmingen. ,,Er gaat een punt komen dat mooie historische circuits van de kalender gaan verdwijnen, simpelweg omdat er geen geld te verdienen is. Die maken plaats voor zogenaamde destination races als Singapore, Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. Dat zou ten koste kunnen gaan van pareltjes als Spa. Want het gaat in die sport om het geld.”

De coureurs hebben een weekend vrij. Volgende week staat de Grand Prix van Australie op het programma. Twee jaar geleden was Schouten in Melbourne toen de race een dag van te voren weg gecanceld vanwege de coronapandemie. Die twee dagen in Australië nemen Verhoeff en Schouten door. Maar ze bespreken ook de post van Lewis Hamilton op Instagram.

De Formule 1-auto van Max Verstappen lijdt aan ‘overgewicht’. De RB18 van Red Bull moet kilo’s kwijtraken wil het dit seizoen vooraan blijven rijden. Dat zegt topadviseur Helmut Marko.

Daarin gaf de 7-voudig wereldkampioen toe dat het veel kracht kost om door te blijven gaan op dit moment. ,,Zo’n uitspraak zou ik nooit uit de mond van Max Verstappen horen. Lewis stelt zich heel kwetsbaar op. Toto Wolf heeft het onlangs ook verteld dat hij geregeld naar de psycholoog gaat. Misschien voelt Hamilton meer ruimte voor zo’n statement. Aan de andere kant, hij heeft de afgelopen tien jaar de beste auto van het veld gehad en dan hoor je hem niet. Nu heeft hij een trapauto waarin hij tussen de Alfa’s en Alpine’s rijdt en dan hoor je hem. Ik vind het een beetje lastig.’

Maar wat zegt zo’n statement? ,,Stel dat Lewis elke race om een punt moet vechten de komende maanden. Ik vraag me af hoe lang hij dan gemotiveerd blijft. Zou Lewis al spijt hebben van zijn beslissing om door te gaan? Ik denk dat als hij kampioen was geworden afgelopen jaar dat hij gestopt zou zijn.”

Beluister de hele Pitstop Podcast nu via AD.nl, de AD App en jouw favoriete podcastplatform.

Volgende week is er na de race in Australie weer een nieuwe Pitstop vanuit Melbourne

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De Formule 1-podcast Pitstop over Lewis Hamilton. © Getty, DPG Media