Podcast | ‘Giganten faalden, figuranten straalden’

Samenvatting Ook op Spa is derde startplek hoogst haalbare voor Verstappen

29 augustus Ander circuit, zelfde verhaal. Zonder grote fouten of andere verrassingen is plek drie voor Max Verstappen op de zaterdagse kwalificatie vooralsnog het hoogst haalbare. Al scheelde het bar weinig of hij stond op de eerste startrij. Pole position ging op Spa-Francorchamps naar Lewis Hamilton.