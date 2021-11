Podcast | ‘Max deed alles goed, Mercedes alles fout: met twee man moet je Verstappen kunnen blokkeren’

Mexico was weer Maxico. Max Verstappen won de Grand Prix van Mexico met overmacht voor Lewis Hamilton en Sergio Pérez. In de WK-stand heeft Verstappen nu 19 punten voorsprong met nog vier races te gaan. In deze Pitstop blikt presentator Etienne Verhoeff met F1-verslaggever Rik Spekenbrink terug op die race.

,,Je kunt op zaterdag na afloop van de kwalificatie aan Max horen of er een probleem is of dat het wel goed komt”, vertelt Spekenbrink. ,,Door de jaren heen hebben we wel geleerd te luisteren naar de woorden die hij gebruikt. En nu kon je horen dat het geen verloren zaak was, ondanks dat er twee Mercedessen voor hem stonden.”

De basis voor de overwinning in Mexico legde Verstappen in de eerste bocht. ,,Daar deed hij alles goed en Mercedes alles fout. Je mag toch verwachten dat ze de scenario’s hebben doorgenomen van tevoren. En met twee man moet je toch wel Verstappen kunnen blokkeren. Als Bottas dan ook nog eens heel vroeg remt, dan is het klaar.”

Verstappen was de hele race in control en lijkt zich ook niet gek te laten maken door spelletjes van Mercedes. ,,Hij heeft vertrouwen. Het hele seizoen al”, zegt Spekenbrink. ,,Maar in topsport moet je toch kampioen leren worden”, antwoordt Verhoeff. ,,Misschien is dat traject de afgelopen jaren geweest, zonder dat hij wereldkampioen kon worden toen. Maar zijn die jaren de voorbereiding hierop geweest.”

Verder praten ze over slapeloze nachten voor coureurs en welke gekte er losbreekt in Nederland als Verstappen wereldkampioen zou worden.

