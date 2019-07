Podcast | Max is Hamilton voorbij

Horner trots op Verstappen: ‘Hij was een klasse apart’

28 juli Teambaas Christian Horner van Red Bull was zwaar onder de indruk van de zege van Max Verstappen in de natte Grote Prijs van Duitsland. “Het was ongelooflijk, maar in dit soort races blinkt hij uit. Hij was een klasse apart”, roemde de Engelsman de Limburger.