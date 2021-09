Podcast | ‘Max Verstappen is een trofeeënpakker’

Max Verstappen jaagt verder op Lewis Hamilton: ‘Spa is een goede plek om onze titel­strijd te herstarten’

25 augustus Max Verstappen is na een break van een kleine maand klaar om zijn strijd om de wereldtitel met Lewis Hamilton te vervolgen. Te beginnen met een race op Spa-Francorchamps, direct gevolgd door Zandvoort en aansluitend weer een Grand Prix in Italië. ,,Het voelt goed om weer terug te zijn. Drie races in drie weekends achter elkaar is veel, maar dat geldt voor iedereen en er komen enkele leuke circuits aan om naar uit te kijken”, aldus Verstappen.