Podcast | ‘Randvoorwaarden voor geweldig seizoen zijn geschapen voor Max’

'Strakker en beter' McLaren showt nieuwe raceauto van Norris en Sainz

16:53 De coureurs Lando Norris en Carlos Sainz hebben de raceauto van McLaren onthuld voor het komende seizoen in de Formule 1. Het duo glom van trots bij de MCL35, een overwegend oranje auto met blauwe tinten. De presentatie was in de fabriek van de Britse renstal in Woking.