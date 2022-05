Podcast | ‘Red Bull heeft Ferrari sneller bijgehaald dan verwacht’

Meer sprintraces mogelijk in 2023. De Formule 1 maakt zich op voor de GP van Miami. Lewis Hamilton wil zelf de regie houden en de race tussen Ferrari en Red Bull. In een nieuwe Pitstop bespreekt Etienne Verhoeff het met F1-verslaggever Marijn Abbenhuijs.

De teams verwijderen verf van de auto om hem lichter te maken. Mercedes hoopt op enige verbetering in Miami met wat updates en ook Ferrari gaat de wagen doorontwikkelen. De Italianen willen Red Bull voor blijven. Na vier races komen er de eerste aanpassing in het rode gevaar. ‘Je komt nu op een punt dat Red Bull Ferrari eigenlijk al heeft ingehaald. Of in ieder geval bijgehaald. Dat moment is sneller dan verwacht gekomen. Gezien de lange ontwikkeling van de wagen bij Ferrari ten opzichte van Red Bull.’

Dit jaar zijn er drie sprintraces gepland. Volgend jaar worden dat er mogelijk zes. De teams zijn akkoord, maar de FIA twijfelt nog. ‘Max Verstappen vindt die sprintraces helemaal niets. Veel te veel. Afgelopen weekend heeft hij zich ook weer een aantal keer daarover uitgesproken, ondanks zijn overwinning in die sprintrace. Aan de andere kant, het is iets nieuws in het weekend en de Formule 1-fan kijkt er graag naar. De kijkcijfers op tv zijn ook goed.’

Komende week racen de coureurs voor het eerst door Miami. Een circuit met een neohaven middenin. Miami Vice-achtige filmposters op social media. ‘Het is nu al show voor Miami komende week. De jongens van Williams hebben een filmpje aan het strand gemaakt met turquoise cocktails. Perez heeft van New York naar Miami gereden en dan oog in oog met een alligator komen. Alles wordt uit de kast gehaald.’

Beluister de rest van de podcast via AD.nl, de AD app en jouw favoriete podcastplatform. Pitstop is er iedere zondag dit Formule 1 seizoen met de watchers Marijn Abbenhuijs en Arjan Schouten.