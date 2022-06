Podcast | ‘Sergio Pérez is beter dan ooit’

Het F1-circus heeft een weekje rust. Volgende week staat Bakoe op het programma. In deze Pitstop bespreken F1-verslaggever Arjan Schouten en presentator Etienne Verhoeff de mogelijke Bullfight, het nieuwe contract van Sergio Pérez en is Russell nu al Lewis Hamilton voorbij?

,,Pérez versprak zich afgelopen weekend op de boordradio over zijn contractverlenging natuurlijk’’, reageert Schouten op het nieuws dat de Mexicaan twee jaar heeft bijgetekend. ,,Maar de duur van het contract geeft wel aan dat ze vertrouwen in hem hebben bij Red Bull. Ik schreef een jaar of drie geleden nog in de krant dat iedereen verwelkt in de schaduw van Max Verstappen. Sainz, Ricciardo, Gasly, Albon. Alleen Pérez bewijst zich steeds meer.’’

Sterker nog, de Mexicaan staat slechts vijftien punten achter op Verstappen in het WK-klassement. ,,Het toont aan dat Red Bull een sterke wagen heeft. En ze hebben wel een historie dat ze hun rijders willen laten strijden en geen kopman aanwijzen. Na zes races in het seizoen is dat ook niet gek. Maar ik denk wel dat Max Verstappen een veel grotere waarde heeft dan Pérez wereldwijd.’’

In Pitstop bespreken Schouten en Verhoeff wel de groei van Pérez en waarom hij de Red Bull-bolide dit jaar beter onder controle lijkt te hebben dan vorig jaar. Bovendien heeft de race door de straten van Bakoe de laatste jaren bewezen een garantie te zijn voor spektakel. Is dat ook dit jaar het geval? Beluister Pitstop nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.

