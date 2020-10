Podcast | ‘Waarom bouwt Red Bull niet zelf een motor?’

Video & podcast Verstappen: ‘Hoog tijd dat we gaan leveren’

24 september Ook al verwacht Max Verstappen in Sotsji niet direct wonderen, het doel blijft onveranderd: een podiumplek op zondag. In al te veel terugkijken of speculeren had hij in de donderdagse persconferentie weinig trek. ,,Het wordt hoog tijd dat we gaan leveren, op de baan.”