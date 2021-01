Primeur: Ferrari legt Nederlands racetalent Maya Weug (16) vast

De renstal in de Formule 1 van Ferrari heeft voor het eerst een vrouwelijke coureur gecontracteerd, een Belgisch/Nederlandse. Het gaat om de 16-jarige Maya Weug, die uitkomt in de klasse kart. Ze zal bij de Italianen worden opgeleid in hun academie.

Weug won een vijfdaagse scoutingswedstrijd. Ze krijgt nu een jaar lang de kans zich waar te maken in de Formule 4.

,,Dit is een sleutelmoment in onze opleiding”, zei Ferrari’s Formule 1-baas Mattia Binotto. ,,De komst van Maya bewijst dat we de autosport niet langer zien als iets voor een beperkt gezelschap. We willen dat de sport diverser wordt.”

In 1976 voor het laatst een vrouw in F1

De racewereld wordt doorgaans gedomineerd door mannen. In 1976 nam er voor de laatste keer een vrouw deel aan een race in de Formule 1. Dat was de Italiaanse Lella Lombardi.

Weug is geboren in Spanje, waar ze ook opgroeide. Ze heeft een Belgische moeder en een Nederlandse vader. Op 7-jarige leeftijd stapte ze voor het eerst in een kart, twee jaar later debuteerde ze op wedstrijdniveau in een regionale competitie in Spanje.

