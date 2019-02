Prins Bernhard Junior wil gewoon meeliften op Max-manie

Door Thijs Zonneveld



Of we even wilden lappen met z’n allen. Miljoentje of vijf. En o ja, misschien moest er ook nog een nieuwe weg komen. Of twee. Nog een paar miljoentjes erbij. Maar dan kregen we er ook iets voor terug. Een grand prix.



De Formule 1 moet naar Zandvoort komen. Ideetje van Prins Bernhard Junior, de baas van het circuit. Slim bedacht. Hij roept overal dat hij zoveel passie heeft voor autosport en dat het zo geweldig zou zijn voor Nederlandse racefans dat ze hun nationale troetelkind in eigen land kunnen zien scheuren. Klinkt sympathiek. Maar onderhand kun je je afvragen of het werkelijke idee van Bernhard niet een stuk platter is: die grand prix moet naar Nederland komen zodat zijn circuit kan meeliften op de Max-manie.