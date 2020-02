Productieve ochtend voor Max in het teken van kilometers maken

Het was een ochtend die voor de meeste coureurs vrij rustig verliep. Niemand crashte en het is ook niet gek dat de teams wat voorzichtiger zijn dan anders, zij hebben dit jaar immers niet meer acht maar ‘slechts’ zes dagen de tijd om informatie te verzamelen voor de seizoenstart in Australië volgende maand.



Dat weerhield Verstappen er niet van de hele ochtend goed te benutten. Hij gebruikte in het eerste blok van vier uur telkens de hardere van de vijf beschikbare bandensoorten. Met nog ruim een uur voor de boeg had de Nederlander alles samen al een hele race afgewerkt, die in Barcelona 66 rondes duurt. Uiteindelijk stopte de teller op 91.



De snelste tijd was in de eerste sessie van het seizoen voor Valtteri Bottas. Hij reed 79 rondes en kwam tot 1.17,313 op de mediums, nipt rapper dan Sergio Pérez en bijna een halve tel sneller dan de 1.17,787 van Verstappen. Charles Leclerc vertegenwoordigde Ferrari omdat Sebastian Vettel niet fit was om in te stappen en kwam tot de zevende tijd.