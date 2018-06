Pubquizzen bij McLaren

Door Rik Spekenbrink



Op het asfalt doen ze het wederom niet al te best, voorzichtig uitgedrukt. Maar daarbuiten is McLaren één van de leukste teams in de Formule 1. Ze organiseren tijdens een grand prix-weekeinde regelmatig evenementen voor pers en de deur staat er altijd open, of het nu voor scrambled eggs met bacon in de ochtend is of voor een drankje na het werk. En iedereen is er even vriendelijk.



Gisteravond had McLaren de media uit Zuid-Amerika, Spanje en Nederland uitgenodigd voor een pubquiz in hun hospitalityruimte aan de Red Bull Ring. ,,Tot voor kort deden we het met de pers uit één land, maar omdat er steeds minder journalisten komen, combineren we nu landen”, legde perschef Silvia, voor de gelegenheid gekleed in een nogal markante blauwe galajurk, uit.



De quiz was volgens de gastheer op verzoek van de Duitsers en Belgen, die eerder te gast waren, eenvoudiger gemaakt. Daar merkten we in de eerste ronde niets van. Met collega’s André, Ivo en Louis vormden we team ‘Zak Orange’, een niet zo ingewikkeld grapje verwijzend naar McLarens teambaas Zak Brown, maar het bonuspunt voor meest originele teamnaam ging al aan onze neus voorbij.