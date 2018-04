'Push ik te veel? Kom… Ik had al een tijd staan!'

Een piek aan 150 pk extra en weg was de controle over de auto, precies op het verkeerde moment. De reden van de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie in Bahrein was een bijzonder technische. Of hem zelf iets te verwijten viel? ,,Ik was helemaal niet bezig met een snelle ronde."

Door Arjan Schouten

Even begreep Max Verstappen ook niet waarom hij met zijn auto in de muur belandde tijdens de kwalificatie in Bahrein. Terug achterop een motor naar de paddock spookte van alles door zijn hoofd. Had hij hier zelf schuld aan? Hij zette immers toch zijn wagen in de muur op een onnodig moment, want met zijn tijd was hij al comfortabel door naar deel twee van de kwalificatie? Of lag het misschien aan iets anders?

,,Zoals in Monaco 2016 met die crash, dan ben ik gewoon boos op mezelf. Dan ben ik een eikel. Maar hier snapte ik zelf niet eens wat er gebeurde. Dacht: hoe kan zoiets? Ik zette ‘m in de muur, maar de manier waarop, dat is me echt nog nooit overkomen", zo vertelde Verstappen, die terug in de paddock meteen een engineer naar zich toe zag komen. ,,Die zei meteen: dat is niet normaal, hoor, wat jouw net gebeurd is. En als een engineer dat al tegen je zegt, terwijl die auto net plat is…"

Daarna kwam de reden: een softwarematige fout. Een onverwachte, piekerige toevoer van pk’s naar de motor, in de ‘performancemode’. ,,Opeens 150 pk extra, dat wil je helemaal niet hebben. En zeker niet als je al op de limiet van je grip zit."

Natuurlijk besefte Verstappen ook wel dat Red Bull Racing de buitenwereld alles wijs kan maken. ,,Maar als mensen dan zeggen: hij pusht teveel. Kom… Ik heb al veel ervaring, had al een tijd staan. Dan hoeft het allemaal niet eens. Dat vond ik nog het ergste. Ik was helemaal niet bezig met nóg een snelle ronde. Ik was buiten om nog wat te kalibreren voor het team. Sowieso, het was Q1, ik denk dat ik nu toch wel genoeg ervaring heb om te weten wat ik daar moet doen."

Op een slechter moment kon de rampspoed hem niet overkomen. Met ontelbaar veel meters aan uitloopstroken had Verstappen er in tal van bochten zonder schade af kunnen spinnen en zijn weg kunnen vervolgen. Maar precies waar hij zijn RB14 verloor, stond wel een muur dicht langs het asfalt. Verstappen, lachend: ,,Ik denk dat ik maar even tegen de prins ga zeggen dat ze het circuit ook daar nog maar iets breder moeten maken."