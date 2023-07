Raad van State: Races in Zandvoort betekenen geen grote stikstofdreiging

,,Races mogen gewoon doorgaan", stelt Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 's lands hoogste rechtsorgaan. Hiermee is er in elk geval geen enkele twijfel meer over het doorgaan van de volgende Dutch Grand Prix op zondag 27 augustus.

Natuur- en milieuorganisaties hadden beroep aangetekend tegen een verlengde natuurvergunning die de provincie Noord-Holland aan Circuit Zandvoort heeft verleend in 2019. In eerdere instanties hadden rechters de provincie Noord-Holland al in het gelijk gesteld.

Rugstreeppad

,,Wij hadden liever iets anders gehoord”, zegt directeur Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. Samen met onder meer Mobilisation for the Environment maakt hij zich zorgen over de effecten van teveel stikstof op het natuurgebied Kennemerland Zuid. Daar leven onder meer de zeldzame rugstreeppad en de zandhagedis.

Toch zijn er juridisch wel fouten gemaakt, oordeelt de Raad van State in haar uitspraak. Want omdat de wet tussen 2019 en 2020 is veranderd, hadden lagere rechters moeten oordelen dat er helemaal geen nieuwe natuurvergunning nodig was geweest, zo stelt de Raad van State.

Lagere uitstoot

De stikstofuitstoot is in de nieuwe situatie lager dan in de oude toen het hele jaar wedstrijden mochten plaats vinden op het circuit. Het gebruik is nu beperkt tot maximaal 337 dagen per jaar. De stikstofuitstoot is nu met maximaal 6.124 kg stikstof lager dan in de oude situatie met 10.750 kg per jaar. Daarom zou geen nieuwe natuurvergunning nodig zijn, aldus de uitspraak.

De provincie Noord-Holland mag zich daarom opnieuw over de zaak buigen. Stichting Duinbehoud ziet hierin een opening om opnieuw met de provincie in gesprek te gaan. ,,We moeten ons toch blijven afvragen: hoe strookt deze uitstoot nu met ons natuurbeleid?”

Ook milieuorganisatie MOB wil het er niet bij laten zitten. Volgens jurist Valentijn Wösten moet het circuit hoe dan ook veranderen in de toekomst. ,,Het veroorzaakt ernstige schade aan het natuurgebied door stikstof, geluid en grote aantallen bezoekers", stelt Wösten.

