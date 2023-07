Racepak waarin Max Verstappen historische zege boekte levert ruim een ton op voor goed doel

Uitslag Oostenrijk­se Grand Prix flink op de schop na straffen voor track limits, podium blijft ongewij­zigd

De uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk is enkele uren na de race nog flink opgeschud. De FIA deelde achteraf nog meerdere straffen uit wegens het overschrijden van de tracklimits op de Red Bull Ring. Voor Max Verstappen is er evenwel niks aan de hand, want het podium blijft ongewijzigd.