Räikkönen evenaart record Barrichello met 322ste grand prix

De 40-jarige Fin reed bijna 20 jaar geleden zijn eerste grand prix. Hij won in zijn lange carrière 21 races en werd één keer wereldkampioen. Dat was in 2007. Hij is nog altijd de laatste coureur die Ferrari de wereldtitel bezorgde.

Räikkönen gaat Barrichello dit seizoen sowieso nog voorbij, want na de race in Sotjsi zijn er nog zeven races. En mogelijk is 'Iceman' volgend jaar nog steeds actief in de koningsklasse van de autosport. Hoewel zijn contract bij Alfa Romeo aan het einde van dit seizoen afloopt, kan het zomaar gebeuren dat hij nog een jaar bijtekent. "Kimi moet ons eerst laten weten wat hij wil en dan zullen we kijken of en hoe we verder gaan", zei teambaas Frédéric Vasseur.