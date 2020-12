Rally-fenomeen Loeb stapt in Extreme E-team Hamilton

Tsunoda met zege in Formule 2 stapje dichterbij Formule 1

5 december Autocoureur Yuki Tsunoda heeft met zijn derde zege van dit jaar in de Formule 2 een grote stap naar de Formule 1 gezet. De Japanner won de hoofdrace op het Outer Circuit van Sakhir in Bahrein. Hij eindigt in ieder geval bij de beste vier in het kampioenschap van de talentklasse, waardoor hij aan een voorwaarde heeft voldaan om in 2021 bij AlphaTauri in te stappen.