Ranking the Cars: welk team rijdt er dit jaar in de mooiste auto?

Podcast | ‘Red Bull en Max Verstappen laten zien dat ze er weer klaar voor zijn’

De testdagen in Bahrein zitten erop. De teams weten na zes testdagen wat er wel én niet kan met de nieuwe wagens. Volgende week start het nieuw Formule 1-seizoen. In de vierde Pitstop van dit seizoen bespreken presentator Etienne Verhoeff en F1-verslaggever Arjan Schouten de lessen van de testdagen, Drive to Survive en een prijsvraag.

15 maart