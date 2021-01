Red Bull akkoord met Honda over overname motor

Red Bull heeft een akkoord bereikt met Honda om na volgend seizoen de krachtbron van de Japanse motorfabrikant te blijven gebruiken. De Oostenrijkse renstal zal dan in de eigen fabriek in Engeland de motoren onderhouden, zegt topman Helmut Marko van de Formule 1-renstal van Max Verstappen.

Er moet wel aan een belangrijke voorwaarde zijn voldaan om de deal met Honda te laten doorgaan. De internationale autosportfederatie FIA moet de motorreglementen zodanig aanpassen, dat er vanaf de eerste race in 2022 een verbod op het doorontwikkelen van de huidige V6 turbo-hybride motoren van kracht is. “Daarvoor willen we zo snel mogelijk schriftelijk bewijs zien.”

Honda stapt na 2021 uit de Formule 1 en dat betekent dat Red Bull op zoek moet naar een vervangende motor. Het team van Verstappen sprak al eerder de voorkeur uit om in eigen beheer verder te gaan met de motor van Honda, in plaats van klant worden bij een van de andere motorleveranciers in de koningsklasse van de autosport: Mercedes, Ferrari en Renault.

Volledig scherm Max Verstappen. © BSR Agency

,,Tussen Honda en Red Bull is alles rond, maar het is pas echt in orde als de bevriezing van de motorontwikkeling erdoor is. We verwachten volgende week een antwoord als de F1-commissie van de FIA een stemming houdt over het voorstel”, aldus Marko.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.