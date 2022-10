Red Bull en Verstappen spreken in Brazilië weer met Sky Sports: ‘Max was erg boos’

,,We waren teleurgesteld over de commentaren bij Sky”, verklaarde Horner. Hij doelde op uitspraken van pitreporter Ted Kravitz na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Kravitz zei in Austin dat Lewis Hamilton beroofd is van zijn achtste wereldtitel, iets dat bij Verstappen en Red Bull in het verkeerde keelgat schoot.

,,Max was er erg boos om en als team steunen we hem volledig”, gaf Horner aan. ,,Ik heb daarom de beslissing genomen een break van een weekend te nemen ten opzichte van Sky. We vinden dat er een balans moet zijn in het commentaar dat wordt gegeven op televisie. Sommige commentaren van Sky zijn excellent, maar soms wordt er te veel sensatie gezocht", aldus Horner.

Om te vervolgen: ,,De wereld waar wij in leven, is altijd hongerig voor headlines en ik denk niet dat een broadcaster dat moet voeden. Dat we worden beschuldigd van het stelen van een wereldtitel, is niet correct en niet eerlijk. Daarom wilden we laten zien dat sommige dingen niet te accepteren zijn. Maar de volgende race gaan we Sky weer normaal te woord staan.”

Verstappen zelf zei er na de race in Mexico ook kort nog wat over: ,,Een bepaald persoon was constant aan het graven en was constant respectloos. Op een gegeven moment is het genoeg en accepteer ik het niet. Je kunt niet in het verleden blijven hangen, je moet op een gegeven moment ook verder. Social media is een giftige plek en op die manier maak je het alleen maar erger.”

Volledig scherm Het team van Red Bull, vooraan Sergio Perez, Christian Horner en Max Verstappen. © REUTERS

