‘Red Bull gaat alles of niks spelen in Abu Dhabi’

Door Arjan Schouten

Lees ook Max Verstappen gruwt van 'halo' Lees meer

De laatste race van het jaar alweer, in Abu Dhabi. Hebben we er nog een beetje zin in?

Volledig scherm Niki Terpstra. © photo: Cor Vos Niki Terpstra: ,,Het is de finale, dat blijft toch mooi. Oké, het kampioenschap is beslist, maar daar gaat het niet alleen om. Juist omdat die titel al is vergeven, draait alles nu volledig om de dagoverwinning. Op een mooi circuit, het is alleen wat jammer dat je er te makkelijk naast de baan kan rijden. Het is hier en daar net een grote parkeerplaats met een paar pionnen erop. Maar de lay-out is wel gaaf."



Rob van Gameren: ,,Ik ben van de oude stempel, Abu Dhabi is voor mij niet de ideale seizoensafsluiting. Geef mij maar Japan of Brazilië, zoals vroeger. In Abu Dhabi gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Het ademt er totaal niet Formule 1, met anderhalve sjeik op de tribune en een podium waarop niet met champagne gespoten mag worden. Maar goed, ik kijk toch wel. Zelfs toen Michael Schumacher in 2002 al voor de zomerstop kampioen werd in juli, heb ik daarna toch nog alles gezien."

Quote In Abu Dhabi gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Het ademt er totaal niet Formule 1, met anderhalve sjeik op de tribune en een podium waarop niet met champagne gespoten mag worden Rob van Gameren

Wat verwachten jullie van Max Verstappen? Nog een stunt, of gaat hij met een knaller het jaar uit, zoals hij zelf vreest.

Van Gameren: ,,De vraag is: gaat de Renault-motor van Red Bull het houden en gaan ze met vol vermogen rijden? Het lijkt me wel aannemelijk. Dus wordt het of een grandioos resultaat of een grote plof, zoals Max zelf al zei. Wat mij betreft altijd goed, ook een grote knal hebben we al een tijd niet meer gezien. Ze willlen wel finishen natuurlijk. Die punten boeien ons niks, maar de teams wel. Maar goed, Verstappen en ook Daniel Ricciardo zijn wel opvallend positief en ik geloof niet dat ze zichzelf voor de gek houden. Vorig jaar was Max ook best competitief in Abu Dhabi."

Terpstra: ,,Ik verwacht dat ze bij Red Bull alles open zetten en alles of niks gaan spelen. Dus ik verwacht toch wel veel van die race. Waarom die motor nog sparen, in de laatste race? Of het gaat goed, of helemaal niet. Maar ik heb wel hoop. Al die nieuwe Renaults gaan de laatste races stuk, behalve die van Max.."

Quote Waarom die motor nog sparen, in de laatste race? Of het gaat goed, of helemaal niet Niki Terpstra

Zou Lewis Hamilton als kampioen nog een race willen winnen?

Terpstra: ,,Dat denk ik wel, ja. Kijk, Brazilië was misschien niet representatief omdat hij daar van achteren moest starten. Maar hij zat daar wel enorm te duwen. Ik weet zeker dat hij het in de laatste race nog wel even wil laten zien.."

Van Gameren: ,,Hamilton was goed zuur dat hij z’n auto de poeier in reed in die kwalificatie op Interlagos. Het seizoen goed afsluiten, die les heeft hij wel geleerd. Na z’n titel in 2015 liet hij de teugels vieren en prompt won Nico Rosberg de laatste drie races. Uiteindelijk was dat de kickstart die hij nodig had voor titeljaar 2016, waarin hij meteen ook de eerste vier races won. Dus weet ik zeker dat Hamilton nog wel scherp zal zijn. Hij wil teamgenoot Valtteri Bottas sowieso niet het idee geven dat er volgend jaar wat te halen valt."