Red Bull presenteert met de RB14 de wagen van Max Verstappen

De wagen, met de werktitel an appetite for disruption (een honger naar verstoring), heeft een blauwe camouflage, net als Red Bull enkele jaren geleden gebruikte tijdens de testdagen. Tijdens de testdagen van volgende week zal de kleurstelling bekend gemaakt worden.



Daarnaast zit er een nieuwe halo (cockpitbescherming) op en is de haaienvin grotendeels afgebroken. Wat opvalt is dat de RB14 al veel meer aerodynamische onderdelen bevat bij de lancering dan de RB13 vorig seizoen had aan de start.



Daar viel een jaar terug meteen veel pessimisme te registeren rondom de met veel bombarie gepresenteerde RB13. De balans van die auto was matig en het vermogen bleef achter bij Ferrari en Mercedes. De daar al ontluikende problemen bleven Red Bull Racing en Verstappen destijds maandenlang volgen en pas na de zomerstop kwam de renstal op oorlogssterkte naar de Grands Prix.



De wagen die Red Bull vandaag presenteert is nog niet de definitieve versie van de RB14. Veel aerodynamische zaken zullen pas tijdens de testdagen (vanaf 26 februari) toegevoegd worden of zelfs pas in het eerste Formule 1-weekeinde dat op 23 maart begint. Zondag 25 maart mogen Verstappen en Daniel Ricciardo laten zien wat de nieuwste wagen waard is tijdens de Grand Prix van Australië.



Ricciardo zal vandaag op het circuit van Silverstone al de eerste meters maken in de RB14 voor promotiefilmpjes. Hoewel daar strikte regels voor zijn, zo mag er niet meer dan 100 kilometer gereden worden en slechts met speciale banden, kan Red Bull al wel enige onderdelen van de weg testen. Hetgeen voorgaande jaren niet gebeurde, omdat de wagen pas erg laat gelanceerd werd.