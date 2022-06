Red Bull vreest snelheid Ferrari én Mercedes op Silverstone: ‘Lastigste race voor ons’

Formule 1-renstal Red Bull heeft de laatste zes races gewonnen, maar teambaas Christian Horner is er niet gerust op dat een zevende zege volgt in de komende race op het circuit van Silverstone. Hij vreest Ferrari en Mercedes meer dan ooit dit jaar.

,,Die run van zes zeges is natuurlijk geweldig, maar Silverstone kan wel eens een van de lastigste races worden voor ons”, zegt de Brit op de website van de Formule 1. ,,Ferrari is op dit circuit heel snel en kan wel eens in het voordeel zijn ten opzichte van ons. Van Mercedes weet ik dat ze met updates komen. Ik denk dat ze op Silverstone heel sterk zullen zijn. Het wordt op zijn minst een interessante race.”

Mercedes heeft het meest te verliezen, want de Duitse renstal met de Britse coureurs Lewis Hamilton en George Russell won acht van de laatste tien Britse grands prix. De zege van Hamilton een jaar geleden was wel discutabel, omdat hij in de eerste ronde Max Verstappen van de baan reed. De Nederlander botste hard tegen de vangrails en moest zich na de crash in het ziekenhuis laten onderzoeken.

Programma Silverstone

Na het latertje in Canada, zijn de tijden dit weekend een stuk schappelijker voor de Europeaanse fans. Check de starttijden van VT 1, VT2, VT3, de kwalificatie en de race hier!

,,Silverstone was moeilijk te verteren vorig jaar”, aldus Horner. ,,Maar we zijn wel uit op revanche. Het is ook belangrijk dat we het momentum vasthouden. We hebben een prachtige series overwinningen achter de rug en onze coureurs doen het op dit moment ook fantastisch.”

Regerend wereldkampioen Max Verstappen won vijf van de zes laatste races en heeft de leiding in het kampioenschap stevig in handen. Hij heeft 179 punten, terwijl zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez tweede staat met 129 punten. Grote rivaal Charles Leclerc van Ferrari is de nummer drie met 126 punten.

Volledig scherm Max Verstappen. © AFP

