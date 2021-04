Regen of geen regen? Dit is de weersvoorspelling voor de race van morgen

‘Doorgaan Grand Prix van Canada in Formule 1 in gevaar’

14 april Het doorgaan van de Grote Prijs van Canada is in de Formule 1 is volgens diverse buitenlandse media in gevaar. De aanhoudende reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie maken het vrijwel onmogelijk dat de race in Montreal op de geplande datum van 13 juni kan plaatsvinden.