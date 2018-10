Regen tijdens vrije trainingen, vaker droog tijdens Grand Prix VS

De Grand Prix van de Verenigde Staten vindt plaats op het Circuit of the Americas in Austin. Vrijwel zeker krijgt Austin deze dagen te maken met flinke plensbuien, zo zegt Ben Lankamp van Weerplaza. ,,Je ziet in deze fase van het seizoen altijd wel dat er stevige buien overtrekken, maar het is nu wel héél wisselvallig. Komende dagen zullen sowieso wel nat zijn, maar voor het weekend worden vaker droge perioden verwacht.''



Voor Max Verstappen, regenrijder bij uitstek, zou een buitje wel goed uitkomen. Zeker omdat bij droge periodes tussen de druppels door de baan nog niet goed is opgedroogd.



In Austin, de hoofdstad van Texas, wordt het de komende dagen rond de twintig graden. Tijdens de GP, zondagmiddag, loopt het kwik op naar circa 22 graden. De race start plaatselijke de middag (13.10 uur), in Nederland is het dan 20.10 uur.