'Renault stopt vanaf 2019 samenwerking met Red Bull'

Hülkenberg staat op punt om negatief record te verbreken

12 september Nico Hülkenberg kan komende zondag bij de Grand Prix in Singapore een record in de Formule 1 vestigen waar hij vast niet al te zeer mee zal willen pronken. De coureur van Renault begint aan zijn 129ste race en als hij niet bij de eerste drie eindigt, is hij de coureur in de koningsklasse met de meeste starts zonder ooit op het podium te hebben gestaan.