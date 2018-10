Ricciardo houdt Verstappen van historische poleposition

Had Verstappen de eerste startplaats gepakt dan was hij met zijn 21 jaar en 27 dagen de geschiedenisboeken in gegaan. Nooit greep een Nederlander poleposition in de Formule 1 en Verstappen had het vandaag al jongste kunnen doen. Nu heeft hij alleen in Brazilië en Abu Dhabi de komende weken nog twee kansen om het record van Sebastian Vettel uit 2008 (21 jaar, twee maanden en elf dagen) te verbreken.



Was die historische mijlpaal er vandaag al gekomen dan had niemand dat na eendominante aanloop in de Mexicaanse hoofdstad nog een verrassing kunnen noemen Verstappen reed in zijn RB14 de snelste tijden in de eerste en tweede vrije training. En toen het vanochtend niet zo zonnig was in Mexico-Stad als gisteren, stampte hij ook op een behoorlijk vochtig circuit naar de rapste tijd in de laatste vrije training.



Die optredens maakten hem natuurlijk tot favoriet voor de kwalificatie, maar hoe vaak was hij dat al niet, de laatste twee seizoenen? Twee keer strandde hij op de tweede plaats in Singapore. Op Spa was hij er al dichtbij. En een gouden kans ging in Monaco verloren door een onnodig incident in de laatste training. In Mexico moest het tij keren, maar ook de 27ste oktober van 2018 bleek niet de gouden datum.