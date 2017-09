Ricciardo noemt Verstappen de sterkste teamgenoot die hij heeft gehad

Ricciardo stapte in 2014 in de Red Bull en vond toen viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naast zich. Desondanks zegt Ricciardo dat hij het zwaarder heeft met Verstappen. ,,Zonder Seb te kort te doen, hij is en was een geweldige coureur, maar ik denk dat Max het sterkst is. Ik hoop dat hij hetzelfde over mij zegt", vertelt Ricciardo tegen Channel 4.

De twee teamgenoten lijken het goed met elkaar te kunnen vinden, toch kwam het in Hongarije tot een fikse clash. Verstappen verremde zich en reed daardoor Ricciardo uit de wedstrijd. Via de boordradio uitte de coureur zich nog redelijk mild: 'Iemand ramde me.. Als dat was, wie ik denk dat het was...'