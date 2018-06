Ricciardo smoort relletje met Verstappen in de kiem

Los van het voorvalletje in de kwalificatie moesten Ricciardo en Verstappen concluderen dat het nog geen al te best weekeinde is voor het team. Met plek 4 - Vettel kreeg door het hinderen van Carlos Sainz in Q2 een gridstraf van drie plekken aan zijn broek en dus schuift Verstappen een plekje op- had de Limburger maximaal gepresteerd. ,,Met name in Q3 was de balans in de auto weer niet geweldig. Ik heb de kwalificatie gemaximaliseerd, in de race zien we morgen wel weer verder. Het is gewoon een feit dat dit circuit ons niet zo goed ligt.”