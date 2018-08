'Ricciardo verrast vriend en vijand en stapt over naar Renault'

De Australiër zit na dit seizoen zonder contract en vooralsnog heerst er onduidelijkheid. Onlangs zei Ricciardo nog dat er nog enkele plooien moesten worden gladgestreken, maar dat voor of rond de Grand Prix van België (eind deze maand red.) bekend werd waar hij volgend seizoen zou rijden. Daarbij ging vrijwel iedereen ervan uit dat dit bij Red Bull zou zijn, maar volgens doorgaans goed geïnformeerde Formule 1-journalisten verrast Ricciardo iedereen en tekent hij voor het fabrieksteam van Renault.



Volgens de Daily Mail is Ricciardo gefrustreerd dat hij in de schaduw van Verstappen moet staan en bij Red Bull niet eenzelfde vertrouwen uitspreekt. De Nederlander tekende vorig jaar een miljoenencontract en Ricciardo voelt zich daardoor een tweede coureur bij de renstal. Teambaas Christian Horner liet zich vorig jaar zelfs verleiden tot de uitspraak 'dat het team nu rond Verstappen kan worden gebouwd.'



Bij Renault zou hij teamgenoot van Nico Hülkenberg worden en het zitje overnemen van Carlos Sainz. De Spanjaard wordt door Renault gehuurd van Red Bull en het zou dus kunnen dat hij komend seizoen weer de teamgenoot wordt van Verstappen. De twee waren al collega's bij Toro Rosso in het jaar dat Verstappen zijn debuut in de Formule 1 maakte. Sainz wordt echter ook genoemd als vervanger van Stoffel Vandoorne bij McLaren.



Een andere kandidaat voor de vrijgekomen plek bij Red Bull is Pierre Gasly. De jongeling maakt dit seizoen indruk bij Toro Rosso en het is geen geheim dat Red Bull gecharmeerd is van de Fransman.