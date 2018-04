Ricciardo: Verstappen krijgt het wel weer op de rit

Verstappen vergooit het in China, briljante Ricciardo wint

10:49 De auto bleef heel, de snelheid was in orde, de strategie was uitstekend, maar Max Verstappen verprutste het in China zelf. Door een botsing en een straf eindigde hij - op weg naar een topresultaat - als vijfde terwijl ploeggenoot Daniel Ricciardo won.