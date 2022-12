Richard Verschoor ook in 2023 in Formule 2, nu bij Van Amersfoort Racing

Verschoor kwam recent al in actie voor Van Amersfoort tijdens testdagen in Abu Dhabi en maakte toen indruk met snelle rondjes. Hij reed afgelopen seizoen voor Trident Racing en eindigde als twaalfde in het kampioenschap. Hij won wel de sprintrace in Bahrein. In zijn eerste jaar in de Formule 2 boekte hij ook één zege.