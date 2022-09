Rico Verhoeven laat Max Verstappen in de lucht zweven na veroveren pole position

Met video's Max Verstappen verpulvert concurren­tie met gouden inhaalrace op Spa: ‘De auto was een raket’

Extreem dominant liet Max Verstappen niets heel van de concurrentie in de Ardennen. De schade van de 14de startplaats was al binnen twaalf rondjes gerepareerd waarmee de spanning wel uit de Belgische GP was. Eenmaal terug vooraan stond er geen maat meer op Verstappen, die in zijn RB18 (‘een raket’) weer een reuzenstap richting tweede wereldtitel zette.

