Rosberg gaat Kubica helpen om terug te keren in de Formule 1

De talentvolle Pool raakte in 2011 zeer zwaar gewond bij een heftige rallycrash, maar is op wonderbaarlijke wijze teruggekeerd in de racewereld. Dit jaar heeft Kubica al twee keer getest voor Renault en zou een serieuze kandidaat zijn geweest voor het stoeltje voor 2018. De Franse renstal heeft nu echter gekozen voor Carlos Sainz.

Rosberg gaat nu proberen om een stoeltje in de Formule 1 te regelen voor de Pool. Tegenover Motorsport zegt Kubica: 'het is fantastisch om met Nico te werken. We kennen elkaar al sinds we kinderen waren. Hij zal mij helpen om terug te keren in de Formule 1."