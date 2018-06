Rosberg het bos in, een wereldstart en een lege accu voor Verstappen in Canada

Door Arjan Schouten



Optredens: 3

Finishes: 2

Uitvalbeurten: 1

Beste kwalificatie: 5de (2016 en 2017)

Beste race-resultaat: 4de (2016)

Aantal WK-punten: 12



Hij haalde er nog nooit het podium. Kwalificeerde zich er nog niet één keer bij de beste drie. En toch moet de GP van Canada Max Verstappen wel liggen. ,,Onze auto zou daar heel goed moeten kunnen presteren’’, weet de Nederlander, die daarvoor wel bij de laatste chicane uit de beruchte muur moet blijven. ,,Het is heel belangrijk om die juist te nemen. Het komt daar niet aan op een centimeter of millimeter. Maar je moet er gewoon uit de muur blijven’’, weet de coureur van Red Bull Racing, die in zijn drie eerdere optredens ook steeds gevrijwaard bleef van crashes in Montrèal. Al haalde hij er niet altijd de finish. De eerste twee jaar wel. In 2015, toen hij na een gridstraf voor de onmogelijke missie stond om vanaf P19 nog in de punten te rijden. In de bolide van Toro Rosso haalde hij nog meerdere coureurs in, maar een vijftiende plaats bleek uiteindelijk het hoogst haalbare.