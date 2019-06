Rosberg: Straf voor Vettel is volkomen terecht

Woedende Vettel: Dit is niet eerlijk

9 juni Sebastian Vettel kwam vandaag in Montreal als eerste over de streep, maar door een tijdstraf werd hem de overwinning in Canada ontnomen. Lewis Hamilton kreeg daardoor de winst in de schoot geworpen. Vettel was woedend over de discutabele straf. ,,Nee, nee, nee. Dit is niet eerlijk. Wat had ik dan moeten doen?!”