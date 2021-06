Ruim één miljoen tv-kijkers zien sublieme zege Max Verstappen

Problemen voor Valtteri Bottas met vlucht: Mercedes-cou­reur nog niet in Bakoe

3 juni Formule 1-coureur Valtteri Bottas is wegens problemen met zijn vlucht nog niet in Bakoe gearriveerd, waar vrijdag de eerste vrije training van de Grote Prijs van Azerbeidzjan plaatsvindt. De Fin meldde donderdag in de loop van de ochtend dat er iets mis was gegaan met zijn vlucht en dat hij nog in eigen land verblijft, op de vlieghaven van Helsinki.