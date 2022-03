Rus Mazepin mag onder neutrale vlag blijven racen in Formule 1

,,Zoals u weet, volgt de FIA ​​de ontwikkelingen in Oekraïne met verdriet en schok en ik hoop op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie’’, aldus FIA-president Ben Sulayem in het statement. ,,We veroordelen de Russische invasie van Oekraïne en onze gedachten zijn bij al degenen die lijden als gevolg van de gebeurtenissen in Oekraïne.’’

Mazepin mag echter blijven racen in 2022. Daarmee komt een einde aan dagenlange speculaties over de mogelijke noodgedwongen opvolging van Mazepin bij Haas. Mazepin is de enige Russische rijder in de belangrijkste raceklasse voor autocoureurs. Zijn vader Dmitri Mazepin is eigenaar van het Russische kunstmestbedrijf Uralkali, dat een van de grootste sponsors is van Haas, het team van Mazepin. Het team besloot na de inval van Rusland in Oekraïne de uitingen van Uralkali op de auto’s te verwijderen. Mogelijk snijdt Haas de banden helemaal door met het bedrijf