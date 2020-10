Rustig en droog weer tijdens F1-weekend op Imola

Hamilton grijpt recordzege in stijl, Verstappen derde in Portugal

25 oktober In stijl greep Lewis Hamilton vandaag in Portugal zijn zoveelste record in de Formule 1. Met groot machtsvertoon won hij als eerste coureur ooit op het asfalt van Portimão, ver voor teamgenoot Valtteri Bottas en Max Verstappen. Zijn 92ste zege in de Formule 1, eentje meer dan Michael Schumacher.