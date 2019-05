São Paulo wil verhuizing Formule 1 naar Rio voorkomen

Coulthard vindt dat W Series bij Formule 1 past

5 mei De nieuwe autosportklasse voor vrouwen, de W Series, zou goed passen in het bijprogramma van de Formule 1. Dat vindt David Coulthard, voormalig coureur in de koningsklasse en voorvechter van de nieuwe autosportklasse voor vrouwen. ''Ik denk dat de W Series uitstekend past in de visie van de eigenaren van de Formule 1. We hebben ook een gesprek met ze gevoerd. Ze willen eerst zien hoe de klasse zich ontwikkelt'', aldus de Brit.