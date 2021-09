Schumacher en Mazepin blijven in Formule 1 bij Haas

Mick Schumacher en Nikita Mazepin besturen ook volgend jaar de bolides van het Formule 1-team Haas. De Amerikaanse renstal bevestigde voorafgaand aan de Grand Prix van Rusland in Sotsji dat de twee ‘rookies’ hun tweede jaar in de Formule 1 in gaan. Haas heeft als enige renstal dit seizoen nog geen punt gepakt.

Schumacher en Mazepin (beiden 22 jaar) maakten eind vorig jaar promotie van de Formule 2 naar de Formule 1. De Duitser, zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, deed dat als kampioen van de Formule 2. Het beste resultaat van Schumacher in de Formule 1 is de twaalfde plaats.

Mazepin heeft de veertiende plek als beste klassering staan. De Rus viel in drie van de laatste vier races uit. Mazepin lijkt zijn plek in de Formule 1 vooral te danken te hebben aan het bedrijf Uralkali, dat begin dit jaar hoofdsponsor werd van Haas. Zijn vader is een van de eigenaren van de grote Russische kunstmestproducent. De bolides van Haas dragen dit seizoen de kleuren van de Russische vlag (wit, blauw en rood).

Quote Het is een zwaar jaar voor ons, maar Mick en Nikita gaan die uitdaging aan Günther Steiner, Teambaas Haas

,,Dit seizoen biedt beide coureurs als ‘rookies’ de kans om de Formule 1 te leren kennen”, zegt teambaas Günther Steiner. ,,Dat hebben ze volop gedaan. Het is een zwaar jaar voor ons, maar Mick en Nikita gaan die uitdaging aan. We hebben er vertrouwen in dat we ze volgend jaar een competitieve auto kunnen geven, waarmee ze de volgende stap in hun Formule 1-carrière kunnen zetten.”

Vrijwel alle teams hebben nu hun rijdersduo voor volgend jaar gepresenteerd. Alleen bij Alfa Romeo is nog een plek vrij naast Valtteri Bottas, die overkomt van Mercedes. Mogelijk mag de Italiaan Antonio Giovinazzi blijven. George Russell verhuist van Williams naar Mercedes en Alexander Albon neemt zijn plek bij Williams over. Max Verstappen heeft in 2022 bij Red Bull opnieuw de Mexicaan Sergio Pérez als teamgenoot.

