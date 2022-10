Sebastian Vettel over afscheid van Formule 1: ‘Ben niet beledigd als mensen me vergeten’

De Duitser ontpopte zich de laatste jaren van zijn carrière steeds meer als een voorvechter van milieuvriendelijke maatregelen in de Formule 1. Over zijn sportieve verrichtingen bij Aston Martin is hij niet bijzonder enthousiast. ,,Het waren twee uitdagende jaren, omdat de auto niet zo competitief was als we hadden gehoopt. Dit jaar wilden we een aanzienlijke verbetering maken ten opzichte van vorig jaar, maar dat is niet gelukt. We zijn net zo ver als dat we een jaar geleden waren. We hadden hoge verwachtingen, maar hebben gefaald.”