Sensationele zege voor Bent Viscaal in Formule 3

Het was de eerste overwinning voor Viscaal in de Formule 3. Hij begon de race op de derde plek en rukte al meteen op naar plek 2. In de laatste ronde pakte hij, kort voor de finish, de ongetwijfeld mooiste overwinning uit zijn nog jonge carrière. Viscaal won onlangs al in Hongarije, maar die zege moest hij inleveren vanwege tijdstraffen.

Volledig scherm Bent Viscaal (18) passeerde Lirim Zendeli kort voor de finish en won. © Getty Images

Viscaal rijdt sinds dit seizoen weer voor het Nederlanse team MP Motorsport in de Formule 3, het voorportaal van de koningsklasse. Vorig jaar maakte Viscaal zijn F3-debuut al, toen nog in dienst van HWA Racelab. In 2017 reed de Albergenaar ook al voor MP Motorsport, toen onder meer in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

Viscaal hoopt, net als z’n tegenstanders in de Formule 3, ooit te schitteren op het hoogste platform. De coureur van MP Motorsport stopte een paar jaar geleden met z’n studie om zich vol op racen te richten, vertelde hij in aanloop naar dit raceseizoen in TC Tubantia. „Het was niet meer te combineren met school. Je moet eerst heel veel investeren, zo hard mogelijk blijven gaan en dan hopen op een kans in de top.”

Zondagochtend liet Viscaal zien waar hij toe in staat is.