Sergio Pérez twee jaar langer bij Red Bull: ‘Dit is de slagroom op de taart’

Sergio Pérez heeft zijn contract bij het Formule 1-team van Red Bull met twee jaar verlengd. De Mexicaan, zondag winnaar in de GP van Monaco, blijft zodoende nog twee seizoenen teamgenoot van Max Verstappen. ,,Dit is na de zege van zondag de slagroom op de taart.”

Pérez liet de contractverlenging zondag kort na zijn overwinning in Monaco al doorschemeren, toen hij naast een tv-camera tegen teambaas Christian Horner zei: ,,Ik heb toch te vroeg getekend.” Het is voor Pérez de eerste keer dat hij een tweejarig contract krijgt bij Red Bull na twee keer een eenjarige verbintenis.

Pérez won zondag zijn eerste race van het seizoen en verkleinde in Monaco de marge op klassementsleider Verstappen. De wereldkampioen staat met 125 punten aan kop, vijftien voor op Pérez (110) en negen op nummer twee Charles Leclerc (116).

Met vier Red Bull-zeges op rij en een sukkelend Ferrari komt voorzichtig de vraag op of dé titelconcurrent van Max Verstappen in het eigen kamp zit. ,,Sergio Pérez is in de vorm van zijn leven’’, zei Horner na de winst over de Mexicaan.

Pérez rijdt sinds 2021 in dienst van Red Bull. Hij was vorig jaar een grote steun voor Verstappen, die de wereldtitel veroverde. Dit jaar is de Mexicaan op dreef; behalve de zege in Monaco behaalde hij al een poleposition en eindigde hij ook al drie keer als tweede.

,,Sinds hij bij ons rijdt, heeft Checo fantastisch werk geleverd”, prijst teambaas Christian Horner Pérez in een statement van het team. ,,Keer op keer heeft hij bewezen dat hij niet alleen een geweldige teamspeler is, maar ook dat zijn niveau stijgt. Hij is dit seizoen een kracht geworden om rekening mee te houden. Dit jaar heeft hij een nieuwe stap gezet en is het gat met wereldkampioen Max aanzienlijk kleiner geworden.”

Pérez is zelf ook wat mondiger geworden. De 32-jarige coureur moest met frisse tegenzin in de Grote Prijs van Spanje de zege laten aan Verstappen en wilde na afloop een gesprek met de teamleiding over de stalorders. Afgelopen zondag was het lot hem een beetje gunstiger gezind. Na een hectische fase met tal van pitstops kwam Pérez aan de leiding en die stond hij op het smalle en bochtige stratencircuit van Monaco niet meer af.

,,We hebben geen moment getwijfeld dat zijn snelheid, racevaardigheden en ervaring belangrijk zijn voor het team van Red Bull en we zijn dan ook verheugd dat hij tot en met 2024 voor het team zal blijven racen. Samen met Max geloven we dat we een rijdersduo hebben dat ons de grootste prijzen in de Formule 1 kan opleveren”, aldus Horner.

,,Het is een ongelooflijke week geweest”, zegt de Mexicaan. ,,Het winnen van de Grote Prijs van Monaco is de droom van elke coureur en om daarna te komen met de aankondiging dat ik nog twee extra jaren bij het team blijf, is de slagroom op de taart. Ik ben er trots op bij dit team te horen. De samenwerking is goed, mijn relatie met Max ook, dus dat gaat ons zeker helpen om nog meer successen te behalen.”

