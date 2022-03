Sergio Pérez verrast met eerste pole in chaotische kwalificatie, Max Verstappen start als vierde

Door Arjan Schouten Wat toch al een bizar weekend was na een raketaanval nabij het circuit in Djedda, bleef ook sportief tijdens de kwalificatie een wonderlijk schouwspel. In zijn sukkelende Mercedes haalde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton voor het eerst in bijna vijf jaar tijd Q2 niet. P16 voor de Brit, zo belabberd staat zijn W13, die hij bij Viaplay een ‘nachtmerrie’ noemde, er nu voor. Vervolgens lag het een uur lang stil aan de Rode Zee, na een gigaklapper van Mick Schumacher . En toen eenmaal de focus op hét nieuwe gevecht tussen Red Bull en Ferrari kon, liep ook dat uit op een surprise. Niet Charles Leclerc, niet Carlos Sainz, niet Max Verstappen, maar Sergio Pérez start morgen in Djedda van pole. Zijn eerste pole position in zijn twaalfde seizoen in de koningsklasse.

Een gigantische verrassing in Q3 in Saoedi-Arabië, waar Max Verstappen na een magere eerste run waarin hij alle kanten op gleed niet in de buurt van de snelste tijden kwam. Vervolgens leek de Limburger de jacht te gaan openen op beide Ferrari’s, maar was het Pérez die zich in de slotronde het meest verbeterde. In 1.28,225 noteerde hij een een extreem rappe tijd op het rondje, twee tienden van een seconde voor Leclerc en Sainz die op 3 start. Verstappen bleef haken op P4.



,,Ongelooflijk, wat een rondje”, zei de Mexicaan opgetogen. ,,Ik kan er nog duizend rijden, maar beter dan dit wordt het niet. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht in de kwalificatie sneller te zijn dan de Ferrari’s. Dit is mooi. Hopelijk kunnen we ze morgen verslaan.”