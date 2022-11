Sergio Pérez voelt zich opgehouden en mist tweede plaats: ‘Heb wat seconden verloren achter Max’

Sergio Pérez heeft het gevoel dat hij tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi kostbare seconden heeft verspeeld achter Max Verstappen. De Mexicaan kon of mocht zijn Nederlandse teamgenoot na de eerste serie pitstops niet voorbij gaan. ,,Max volgde een strategie met één pitsstop, ik zat op een tweestopper. Het middendeel van de race was niet ideaal voor mij. Ik heb wel wat seconden verloren achter Max.”

De Mexicaan ging in de vijftiende ronde als eerste coureur naar binnen voor nieuwe banden, Verstappen bracht enkele rondes later een bezoek aan de pits en kwam vlak voor Pérez terug de baan op. De Mexicaan was op ingereden banden aanvankelijk wat sneller, maar Verstappen inhalen bleek niet mogelijk. Later in de race moest Pérez opnieuw een pitstop maken, terwijl Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc konden doorrijden.

Hoewel de Mexicaan in de laatste rondes het gat naar Leclerc vrijwel dicht reed, kon hij de tweede plek van de Monegask niet meer aanvallen. Daardoor eindigde Leclerc in het WK-klassement ook 3 punten voor Pérez op de tweede plaats, achter de ongenaakbare Verstappen.

Bekijk de samenvatting van de race

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het was heel close. Maar ik heb alles gegeven en daarom ben ik tevreden”, zei Pérez, die vorige week in Brazilië boos was omdat Verstappen weigerde hem voorbij te laten gaan. Hij liep daardoor 2 punten mis. ,,Als we terugkijken, weet ik zeker dat we dingen beter hadden kunnen doen. Het hele jaar ben ik wat aan het worstelen geweest met de banden. Hopelijk gaat dat volgend jaar beter.” De 32-jarige Mexicaan won twee grands prix, in Monaco en Singapore.

Leclerc was op zijn beurt blij met zijn tweede plek in het WK. ,,Ik heb van de eerste tot de laatste ronde 110 procent gegeven”, zei de Ferrari-coureur. ,,Ik wist dat we Checo alleen konden verslaan met een andere strategie en goed bandenmanagement. Als je ziet waar we vorig jaar waren, hebben we dit seizoen een grote stap voorwaarts gemaakt. Hopelijk kunnen we volgend jaar nog een stap zetten en vechten voor het kampioenschap.” Ferrari eindigde achter Red Bull, maar voor Mercedes als tweede in het WK voor constructeurs.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.